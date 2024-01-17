أسعار اللحوم في مصر اليوم الأربعاء.. تراجع «البتلو» و«الكندوز»

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق والمحلات بمختلف أنواعها، لتسجل أصناف «البتلو» و«الكندوز» ما يتراوح بين 281 و346 جنيهًا للكيلو، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء البتلو

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء البتلو 338.49 جنيها للكيلو، متراجعة نحو 8.69 جنيه في الكيلو، مقارنة مع أسعار أمس الثلاثاء، وتختلف الأسعار من نوع إلى نوع آخر وبحسب المكان.

أسعار اللحوم الضأن اليوم

وسجلت أسعار اللحوم الضأن في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة اليوم الأربعاء 17-1-2024، نحو 346.52 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز الكبير

وسجل سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير اليوم الأربعاء 17-1-2024 ليسجل 319.76 جنيها.

أسعار اللحم الكندوز الصغير

وبلغت أسعار اللحوم الكندوز الأربعاء 17-1-2024 نحو 316.81 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 8.19 عن أسعار أمس .

أسعار اللحم الكندوز

وبلغت أسعار اللحوم الكندوز الأربعاء 17-1-2024 نحو 323.87 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 3.59 عن أسعار أمس .