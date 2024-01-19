انطلاق معارض «أهلا رمضان» بالشرقية 15 فبراير.. اعرف الأماكن

كشفت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية بدءًا من 15 فبراير المقبل، ويستمر لمدة شهر من تاريخ البدء في كافة مراكز ومدن المحافظة.

موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية:

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية 15 فبراير، وتستمر حتى 15 مارس، لافتة إلى إقامة معرضًا رئيسيًا في مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى معارض فرعية بنطاق كل إدارة تموينية، وشوادر إضافية بالمدن والمراكز المتفرقة بالمحافظة.

كوبونات للصرف من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي:

وتابعت، أنه جارٍ التنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية والتموين؛ لإنشاء شوادر ومعارض أهلا رمضان 2024 بالقرى والمدن، بالإضافة إلى تجهيز السيارات المتنقلة، مشيرة إلى طرح كوبونات في العام الجديد 2024 للصرف من المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي للصرف بها.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية:

معرض رئيسي أهلا رمضان بالزقازيق.

شوادر أهلا رمضان بالزقازيق.

معرض رئيسي أهلا رمضان 2024 بالحسينية.

معرض أهلا رمضان بمنيا القمح.

معرض أهلا رمضان بأبو كبير.

معرض أهلا رمضان بالعاشر من رمضان.

معرض أهلا رمضان بههيا.

معرض أهلا رمضان ببلبيس.

شوادر إضافية في المراكز والمدن.

سيارات متنقلة بديلة لمعارض أهلا رمضان تجوب القرى والمدن.

معارض أهلا رمضان بالشرقية تستمر 30 يوما:

وأكدت أن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 بالشرقية، في منتصف فبراير المقبل بواقع 30 يوما في المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل حتى 30%.