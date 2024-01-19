حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد، حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والقطاعات المختلفة في محافظة الدقهلية والجهات التنفيذية، وجرى استهداف ضواحي المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر، قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إنّه جرى شن حملات مكبرة ومكثفة في نطاق المدينة والقرى وضواحيها، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومسؤولي حماية الأراضي، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفة بنهاية طريق الملاقا بمركز المدينة، وبناء كرفان من الصاج على مساحة 600 متر مربع مخالف على الأراضي الزراعية، وجرى إزالته على الفور، ومصادرة كل مواد البناء التي اُستخدمت في بناء المخالفة، ورفع الأنقاض الناتجة عن عملية الإزالة.

الالتزام بالقوانين فى إجراءات الترخيص

ووجه رئيس مجلس مدينة بني عبيد، المواطنين بالالتزام بالقوانين، والتوجه لمجلس المدينة للسير في إجراءات الترخيص في حال البناء المخالف، وذلك منعًا للمساءلة القانونية، وحفاظًا على أموالهم وعلى حقوق الدولة.