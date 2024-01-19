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أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب.. تستعد لعمل جديد مع عزيز الشافعي

كتب:

أحمد شعراني
08:30 م | الجمعة 19 يناير 2024
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح عمل جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، وتتعاون فيه مع الشاعر تامر حسين والشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقى نادر حمدي، حيث نشر من قبل تامر حسين صورة تجمعهما وكتب عليها قريبًا.

ونشر منذ قليل الفنان عزيز الشافعي صورة تجمعه مع الثلاثي شيرين عبد الوهاب ونادر حمدي وتامر حسين وعلق على الصورة قائلًا: «نشر مع القمر شيرين والجامدين تامر ونادر».

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ويعد هذا التعاون، هو أول عمل تعود به شيرين بعد انفصالها وطلاقها من الفنان حسام حبيب، والذي وقع منذ أسابيع، حيث أعلنت شيرين مؤخرًا أنه تم الطلاق بشكل رسمي باتفاق الطرفين، وذلك بعد سلسلة طويلة من الخلافات بينهما والتي وصلت للطلاق مرتين، في عامي 2021 و2022 وآخرهم بنهاية عام 2023.

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