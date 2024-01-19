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بعد علاجه في مصر.. الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل يمشي على قدميه (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
08:46 م | الجمعة 19 يناير 2024
الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل

الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، لقاء مع الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل، بعد شهرين من العلاج داخل أحد المستشفيات المصرية وإجراء مجموعة من العمليات الجراحية، إذ كان أصيب في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وظهر الطفل الفلسطيني خلال اللقاء، وهو يمشي على قدميه مرة أخرى داخل المستشفى بكل سهولة ويسر مرتديًا «الشال الفلسطيني».

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بقلم منتصر سليمان