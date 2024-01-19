الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لـ«مصر تستطيع»: أشعر بالأمان في مصر

عبر الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل عن سعادته بنجاح العمليات الجراحية التي أجريت له داخل أحد المستشفيات المصرية وأنه استطاع المشي على قدميه مرة أخرى، بعدما أصيب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الطفل الفلسطيني خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»: «حاسس بالأمان في مصر، وكنت عارف إن فيه احتمالات إني مقدرش أرجع أمشي على رجلي تاني».

الرئيس السيسي

وتابع: «نفسي أسلم على الرئيس السيسي، ونفسي لما أكبر اشتغل وأجيب فلوس وهديها لأمي، ونفسي أصبح مهندس وأرفع راسها».