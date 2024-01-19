الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لـ«مصر تستطيع»: رجعت أمشي تاني بعد علاجي في مصر

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، لقاء مع الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل، بعد شهرين من العلاج داخل إحدى المستشفيات المصرية وإجراء مجموعة من العمليات الجراحية له، حيث كان أصيب في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

رعاية طبية أعادته للسير على قدميه

وقال الطفل الفلسطيني خلال لقائه بالبرنامج إنه في مصر منذ حوالى شهرين، وخلال تلك المدة لم يشعر بالألم، كما أنه بعد الرعاية الطبية التي تلقاها داخل المستشفى أستطاع المشي على قدميه مرة أخرى.

وتابع: «بيعاملوني معاملة كويسة في المستشفى، ناس محترمين، وكل ما يعملوا لي عملية أحسن بتحسن أكتر، وبعد شهرين علاج رجعت أمشي على رجلي من جديد».