توزيع 40 ألف غطاء على الأولى بالرعاية في الفيوم ضمن حملة «شتاء دافئ»

تستعد مؤسسة جمال الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبدء توزيع 40 ألف غطاء «لحاف» على الأسر الأولى بالرعاية، والبسيطة، بمختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك ضمن حملة «شتاء دافئ»، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين في مختلف القرى والنجوع، وبالتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة على أرض المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي، لـ«الوطن»، أنّ المؤسسة بصدد توزيع 40 ألف لحاف ضمن حملة «شتاء دافئ» بدءًا من غد الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري.

انطلاق حملة «شتاء دافئ»

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي، إلى أنّه يجرى توزيع تلك الأغطية على الأسر البسيطة والمستحقة والأولى بالرعاية في جميع قرى ونجوع وعزب مختلف مراكز محافظة الفيوم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع 300 مؤسسة حكومية وأهلية في مختلف المراكز.

3 آلاف متطوع للتوزيع

وكشف إلى أنّه يشارك في توزيع الألحفة والأغطية، قرابة 3 آلاف متطوع في حملة «شتاء دافيء» من مختلف أرجاء المحافظة، مُبينًا إلى أنّ توزيع الأغطية سيكون مركزي في كل مركز من خلال تدشين فاعلية بحضور عضو أمانة التحالف الوطني ممثلًا عن المركز.

توصيل المساعدات للمنازل

وذكر إنّه من المقرر أن يقوم المتطوعين بتوصيل الألحفة والبطاطين والمساعدات إلى منازل المستحقين في كافة ربوع محافظة الفيوم، موضحًا إنّه تم تحديد تلك الحالات بعدما تم عمل دراسة حالة لكل منهم على مدار الشهرين الماضيين، واستلام كشوفهم من الجمعيات الشريكة، وعمل عينات تحقق من استحقاقهم لتلك المساعدات.

وأضاف إلى أنّه من المقرر أن يتم توزيع لحاف واحد على كل أسرة لتستفيد 40 ألف أسرة من المبادرة، فضلًا عن صرف دفتر مساعدات موسمي لهم لاستخدامه مستقبلًا في أي فاعليات تخص توزيع المساعدات.