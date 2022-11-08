رئيس الرأس الأخضر: بلادي من الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية في إفريقيا والعالم

قال خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، إن التغيرات المناخية وآثارها تشكل أكبر المخاطر الحالية التي تواجهها البشرية، موضحًا أن القدرة على مكافحتها وتخفيفها تعتمد على التضامن بين البلدان وإيجاد الحلول العملية والفعالة على المستوى العالمي.

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، أن الرأس الأخضر من الأكثر ضعفا في إفريقيا والعالم وتعرضا للتغيرات المناخية، إذ أنها من البلدان الجزرية النامية الصغيرة، ومن الأقل تأثيرا على العالم من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة لكل فرد.

نيفيس: نوبات الجفاف في بلادي يتزايد توترها

وتابع أن نوبات الجفاف التي ضربت بلاده يتزايد توترها، ويساعد البشر بدورهم في تفاقمها من خلال زيادة حمضية التربة وتدهور المياه الجوفية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وأزمة الطاقة فضلا عن تغير المناخ، أدت إلى تفاقم الجهود المفروضة على البلدان المعرضة للخطر، كما أن تدهور المؤشرات الاجتماعية يمثل تحديا خطيرا.

شاركنا في الحوكمة الإقليمية والدولية لمواجهة المناخ

ولفت إلى أن بلاده شاركت بهمة في الحوكمة الإقليمية والدولية لمواجهة المناخ ووقعت على اتفاقيات دولية أساسية، لا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، إذ اعتمدت بلاده على تنفيذ سياسات لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال البرامج والخطط الرئيسة وخطة التنمية الاستراتيجية للبلاد.