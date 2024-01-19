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مواعيد تسجيل ملف الإنجاز لترقي المعلمين دفعة 2018 في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
05:39 م | الجمعة 19 يناير 2024
مواعيد تسجيل ملف الانجاز لترقى المعلمين دفعة 2018 في المنيا

مواعيد تسجيل ملف الانجاز لترقى المعلمين دفعة 2018 في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الجمعة، عن بدء تسجيل ملف الإنجاز للترقي لأعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم دفعة 2018، اعتبارًا من الأحد 28 يناير 2024، ويستمر التسجيل حتى الخميس 30 مايو 2024، على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

توفير الدعم الفني لأعضاء التدريس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن التسجيل سيكون متاحًا لجميع أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم من معلمين وإداريين، الذين تم تعيينهم في 2018، وتوفر الأكاديمية المهنية للمعلمين جميع المستندات والإجراءات اللازمة للتسجيل، كما توفر الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في حالة مواجهة أي صعوبات.

وأكدت مديرية تعليم المنيا، أن التسجيل في ملف الإنجاز للترقي شرط أساسي لحصول أعضاء هيئة التدريس على الترقية، حيث يتم تقييم الملفات من قبل لجنة مختصة، واعتمادها من قبل الوزير.

التسجيل في ملف الإنجاز للترقي

وطالبت مديرية التعليم بالمنيا، أعضاء هيئة التدريس بضرورة التسجيل في ملف الإنجاز للترقي في المواعيد المحددة، لضمان عدم حرمانهم من الترقية.

وقال مسؤول بمديرية الربية والتعليم في المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأكاديمية المهنية للمٌعلمين توفر دعمًا فنيًا لأعضاء هيئة التدريس في حالة مواجهة أي صعوبات في التسجيل.

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