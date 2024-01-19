8 عمليات جراحية للطفل عبد الله الكحيل لتعويض خسارته 80% من عظمة الفخذ

قال أحد الأطباء بالفريق المعالج إن الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل كانت إصابته «عنيفة جدا» بالفخذ الأيسر نتيجة انفجار، كاشفا أنه من 70% إلى 80% من عظمة الفخذ لم تكن موجودة نتيجة الانفجار، لذلك احتاج إلى 8 عمليات جراحية.

أطباء كبار بمصر والوطن العربي أشرفوا على حالة عبد الله الكحيل

ووصف في حوار مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة DMC، الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله الكحيل بالشاطر والشجاع، لافتا إلى أن علاجه تم تحت إشراف استشاريين كبار بمصر والوطن العربي منهم الدكتور يحيى راضي والدكتور أحمد خشبة.

8 عمليات جراحية

أضاف: «التيم كله اتجمع واتكلمنا في الحالة الموضوع كان صعبا، لأن جزءا كبيرا سيتم الاستعاضة عنه رغم كونها أجزاء مهمة للمشي والحركة، وهو ما شاء الله كان شاطر وشجاع معانا، بنتكلم في 7 عمليات جراحية وبعدين العملية الكبيرة نفسها».