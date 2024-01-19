الدكتور عمرو حسن: صحة الطفل أهم من كثرة الإنجاب 

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، إن الأبوة والأمومة من أكبر النعم، لذا يجب على الأسرة أن تضع نصب عينيها ضرورة أن يتمتع الطفل بصحة وإمكانات عقلية جيدة، وهو أهم من كثرة الإنجاب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رسالة وطن»، مع الكاتب الصحفي «أحمد الخطيب»، على «الراديو 9090»، قائلًا: «الطفل اللي صحته وإمكانياته العقلية ضعيفة مش دا اللي احنا عايزينه، احنا عايزين اهتمام بصحة وتعليم الطفل، وأن يكون طفلك بيحب بلدة ودينه ومتصالح مع الناس، وبيحب المجتمع وبيحب يخدم الناس، ودي حاجة مش سهلة، انك تربي 2 دلوقتي أصعب من أنك تربي 10 من 50 سنة».

وتابع: «دلوقتى لما تتابع سوشيال ميديا هتعرف انك مستهدف طول الوقت في أغلى حاجة عندك وهم ولادك، احنا مستهدفين أن أطفالنا ميكونوش فاهمين دينهم أو هويتهم أو بيحبوا بلدهم، وطول الوقت عشان تحمي ابنك لازم تكون مركز معاه، وعشان تركز معاهم محتاج تخلف طفل أو طفلين».

تحسن في ملف القضية السكانية

وأكمل: «هناك تحسن في ملف القضية السكانية، وذلك رغم الصعوبة التي تواجهها الدولة في هذا الملف، وعشان تغير وعي الناس أمر مش بالسهل، لأنه قد يكون المتحكم في قصة الإنجاب هو أفكار موجودة لدى والد الزوج أو والدته أو والدة الزوجة، ولذلك فإن الإعلام التنموي أثره ليس بالسريع، وعشان تكلم الناس دي كلها أمر ليس بالسهل، كما أن الخطاب الديني شهد تحسنًا».