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والدة الطفل عبد الله كحيل لـ«مصر تستطيع»: كنت واثقة من شفائه وعدم بتر قدمه

كتب:

مريم جاد
09:10 م | الجمعة 19 يناير 2024
والدة الطفل عبد الله الكحيل

والدة الطفل عبد الله الكحيل

أبدت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل سعادتها بعد نجاح علاج طفلها داخل مصر، قائلة: «إن اليقين الذي بداخلي تجاه شفاء عبد الله جاء من الثقة برب العالمين لأنه لم يخيب ظني به أبدا، فكان لدي يقين أشبه بالإصرار على شفائه وسيره على قدمه مره أخرى رغم صعوبة الموقف».

الإصرار على الشفاء

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق: «الجميع كان يضع احتمالية كبرى لبتر قدمه إلا أنا كنت رافضة الفكرة وكان لدي إصرار على شفائه وسيره مرة أخرى»، لافتةً إلى دور الأطباء بفلسطين حيث كانوا يبذلون أقصى مجهود لديهم رغم ضعف الإمكانيات حتي لا يتم بتر قدمه وقاموا بتنظيف الجرح حتي تم نقله إلى مصر.

رحلة شفاء عبد الله الكحيل

وتابعت: «أغلى هدية ليا أنى أشوف عبد الله ماشي على رجله»، مشيرة إلى أن أصعب لحظة مرت بها هي فترة دخوله بالعمليات لمدة 15 ساعة متواصلة لأنها عملية معقدة، فالطفل عبد الله قام خلال الشهرين بعملية زراعة مسمار نخاعي وزراعة عضلة من الكتف بالقدم ثم بعدها بشهر قاموا بعملية ترقيع.

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بقلم مريم جاد