فادية عبد الغني تفتح خزائن أسرارها ببرنامج «واحد من الناس».. الأحد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة فادية عبد الغني في حلقة فنية خاصة، وذلك في برنامجه واحد من الناس، والمقرر إذاعته الأحد المُقبل في العاشرة مساءً.

وتكشف فادية عبد الغني خلال الحلقة أسرارا وكواليس لم تُذع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة، وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها مرة أخرى، بعملين هما مسلسل فاتن أمل حربي، ومسلسل دايماً عامر، ومن الذي أطلق عليها لقب غول الدراما.

وهل تعرضت عبد الغني للاضطهاد في الفن، وهل تفكر في قرار الاعتزال، وتتحدث عن علاقتها بالسينما، وهل رفضت المشاركة أمام النجم أحمد زكي بفيلم معالي الوزير؟، كما تتحدث عن الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها إصابتها بالعمى ووفاتها وما غير ذلك، وأيضاً تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها.