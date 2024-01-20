مشروعات بالدقهلية تنتظر الافتتاح في فبراير المقبل.. منها الممشى السياحي

تشهد محافظة الدقهلية طفرة ملموسة في الإنجازات والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت تخلق متنفسا ترفيهيا لهم.

مشروعات في محافظة الدقهلية

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية، عددا من المشروعات التي تشهدها الدقهلية، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية التي تهدف لخدمة المواطنين.

ومن هذه المشروعات مشروع إنشاء كورنيش النيل الجديد المعروف باسم الممشى السياحي، والذي يبلغ طوله 1250 مترا، وعرض 14 مترا، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء أعمال إنشائه وافتتاحه في عيد الدقهلية في فبراير المقبل.

ويمتد الممشى من منطقة قولونجيل إلى مبنى ديوان محافظة الدقهلية، وهو مخصص للدراجات وألعاب الأطفال وإقامة محلات خدمية لبيع المأكولات والمشروبات للمواطنين.

تطوير كورنيش النيل

ومن المشروعات أيضا تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة المنصورة، حيث جرى إزالة السور الحديدي لتركيب سور من الرخام ليعطي منظرا جماليا وحضاريا بطول الكورنيش، ويعد من أهم الوجهات والأماكن في مدينة المنصورة ومقصدا للأهالي والزوار من خارج المحافظة، وسيتم تركيب «بلاط إنترلوك» جديد وتركيب مقاعد جديدة وحديثة مطلة على النيل.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه في حال وجود مقاعد صالحة للاستخدام ستترك ويعاد ترميمها وإصلاحها فقط، وفي حال وجود مقاعد غير صالحة سيجري إزالتها وتركيب أخرى جديدة.

ويمتد تجديد الكورنيش من الموتيل «الحزب الوطني السابق»، حتى ڤيلا غيث بطول 2 كيلو متر وبتكلفة 7 ملايين جنيه، ومن المقرر انتهاء تنفيذ المشروع بعد 4 أشهر.

وتتضمن المشروعات أيضًا رصف شارع جسر النيل في مدينة ميت غمر بطول 2 كيلو متر، ورصف شارع الغربية في مدينة المطرية بطول 150 متر، واستكمال رصف شارع الدقهلية بطول 200 متر بعرض 7.5 متر، وإنشاء شارع الوزير بطول 300 متر في مدينة المطرية.

إنشاء كورنيش على بحيرة المنزلة

كما جرى إنشاء مشروعات خدمية استثمارية وهي عبارة عن كورنيش على بحيرة المنزلة بطول 3 كيلو مترات، ومرسى لمراكب الصيد، وورش لصناعة المراكب وسوق حضاري للأسماك والخضروات والفواكه، ومجمع مواقف، فضلا عن إقامة مشروعات خدمية على البحيرة تخدم الصيادين للنهوض بالثروة السمكية.