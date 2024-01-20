تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في مصر بمختلف محال الصاغة حالة من التراجع، ومن أبزرها عيار 21 الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث كشفت عنه شعبة الذهب بالغرفة التجارية، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في محال الصاغة 4000 جنيه، بعدما سجل خلال التعاملات المسائية الجمعة 4171 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في محال الصاغة 3500 جنيه، بعدما سجل خلال التعاملات المسائية الجمعة 3650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة 3000 جنيه، بعدما سجل خلال التعاملات المسائية الجمعة 3094 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28 ألف جنيه، بتراجع 1200 جنيه عن سعره خلال التعاملات المسائية الجمعة.

وتختلف أسعار الذهب في محال الصاغة بين تاجر وآخر، وفقاً لأسعار المصنعية والضريبة التي يضيفها التجار على كل من المشغولات الذهبية والسبائك.