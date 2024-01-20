وفاة صيدلانية بعد ولادة طفلها الأول بالمنوفية.. «عروسة الجنة»

شهدت قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، وفاة طبيبة صيدلانية عقب معاناتها من مضاعفات ما بعد الولادة في مستشفى الجامعي بشبين الكوم، ما أدى إلى وفاتها، وذلك بعد ولادتها وحجزها في العناية المركزة 20 يوما.

وفاة طبيبة صيدلانية بعد الولادة

وسادت حالة من الحزن على وفاة الصيدلانية التي تدعى «دينا علي»، مقيمة بقرية فيشا الكبرى، قبل مرور عام على زواجها، حيث انتقلت إلى مستشفى الجامعة في شبين الكوم لتضع مولودها الأول، وحدث لها مضاعفات، وتم حجزها في العناية المركزة عدة أيام حتى فارقت الحياة.

ونعى زوج الصيدلانية ويدعى «نادر»، زوجته عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة زوجتي الغالية قرة عيني عروسة الجنة».

تشييع جثمان الزوجة

ومن المقرر تشييع جثمان الزوجة اليوم، بعد صلاة الظهر، إلى مثواه الأخير في مقابر قرية فيشا الكبرى.