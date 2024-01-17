«الإسكندراني» يتصدر إيرادات أفلام 2024.. و«الحريفة» يلاحقه

شهدت دور العرض السينمائي في أول أيام عام 2024 طرح مجموعة جديدة من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما؛ منها أفلام تصدرت قائمة الإيرادات منذ صدورها وأعمال أخرى لم تخرج من حيز المراكز الأخيرة، وبالطبع يعتبر شباك التذاكر جزءا من مقياس نجاح الأعمال ولكنه ليس الوحيد.

على مدار أسبوعين في دور العرض السينمائي تصدر فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، قائمة الإيرادات محققا 13.6 مليون جنيه، منها 5.2 مليون جنيه في أسبوعه الثاني.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم «الإسكندراني» جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض أمس بعدما حقق 523 ألف جنيه إلا أنه لا يزال في دارة قائمة الإيرادات.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم «الحريفة» الذي حقق إجمالي إيرادت بلغ 10.5 مليون جنيه والذي صعد بسرعة الصاروخ في شباك الإيرادات محققا 6.7 مليون جنيه في أسبوعه الثاني وهو ما يعتبر ارتفاعا عن إيرادات الأسبوع الأول التي لم تتجاوز الـ 3.7 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«ليه تعيشها لوحدك» يحقق 83 ألف جنيه في أسبوعه الثاني بالسينمات

وخلال أسبوعين في دور العرض السينمائي، حقق فيلم «أنا وابن خالتي» الذي يجمع في بطولته سيد رجب وبيومي فؤاد إيرادات بلغت مليونا و831 ألف جنيه، ليكون في المركز الثالث بقائمة إيرادات أفلام 2024، بينما جاء في المركز الرابع والأخير فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير، فلم يحقق على مدار أسبوعين إلا 528 ألف جنيه منها 83 ألف جنيه فقط في أسبوعه الثاني بالسينمات.