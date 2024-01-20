عاجل.. صدمة قوية لنجم منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

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كولر يطيح بثنائي الأهلي

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الإطاحة بالثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد من معسكر الفريق المقرر إقامته في الإمارات في الفترة من 20 يناير الجاري حتى الـ28 من الشهر ذاته.

سعد شلبي: «جلوب سوكر» جائزة يستحقها الأهلي وجمهوره

عبر سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن سعادته بفوز النادي بجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط من جلوب سوكر التي تعد تتويجًا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي، ومن قبلها جماهير الفريق الداعمة والمساندة لجميع فرق النادي في كافة المحافل داخليًّا وخارجيًّا.

صدمة محمد النني

وجه إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، سهام النقد لمحمد النني، متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي، بعد أدائه المتواضع مع المنتخب في كأس الأمم الفريقية، قائلاً أنه لا يصلح لارتداء قميص منتخب مصر.

حسام حسن: شرف لي تدريب منتخب مصر

سلط حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية الأسبق، الضوء على أداء المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2023 الجارية في كوت ديفوار.

تغييرات في الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تغييرات في الزمالك، خلال الفترة المقبلة، موضحا مفاجأة بشأن مدرب نادي الزمالك الجديد، حيث قال أن إدارة القلعة البيضاء ستعلن خلال ساعات عن تعيين البلجيكي كارل هوفكينز مدربًا لمدرسة الفن والهندسة، خلفًا لمعتمد جمال.

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