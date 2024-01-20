لاعب الأهلي السابق: مصطفى فتحي البديل الأنسب لمحمد صلاح في المنتخب

قال أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن خبر إصابة نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح مؤسف لجماهير الكرة المصرية وجماهير ليفربول، ووجود صلاح يعطي رونقا وتألقا لمنتخب مصر، ويعد صلاح سفير للكرة المصرية في العالم.

الاعتماد على مصطفى فتحي

وتابع أحمد أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن البديل الأنسب لمحمد صلاح هو مصطفى فتحي، خاصة بعد اعتماد المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا علية في مباراة منتخب مصر وغانا بعد إصابة صلاح، كما شاهدنا تألق «فتحي» بعد نزوله وأيضا تألق إمام عاشور وعمر مرموش.

عودة الروح الجماعية للمنتخب

وأوضح لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا، أن روي فيتوريا يتحمل الجزء الأكبر في تعثر المنتخب المصري، لأنه صاحب القرار في تشكيل الفريق، ورأينا منتخب مصر في الشوط الثاني أفضل بكثير عن الشوط الأول، وأوضح أن مع التغيرات الصحيحة وعودة الروح الجماعية للمنتخب شاهدنا أفضل أشواط المنتخب منذ بداية البطولة، وأنه لابديل عن الفور في مباراة الرأس الأخضر.