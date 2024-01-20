ياسمين حسن: عمل الصيدلي لا يقتصر على تقديم الدواء للمريض فقط

قالت الدكتورة ياسمين حسن خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، ورئيس قطاع دعم المرضى بإحدى الشركات العالمية، إن عمل الصيدلي لا يقتصر على تقديم الدواء فقط، بل يستوجب معه تقديم الإعانة الطبية للمرضى، لرفع معنوياتهم والتغلب على مرضهم، وبالأخص إن كان مزمنا.

حملة للكشف عن مرض السكر في مصر

وقالت حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»،: «عندما كنت طالبة في كلية الصيدلة، أجريت حملة للكشف عن مرض السكر في مصر، وفحصت الكثير من الحالات المرضية، وحققت خلالها أرقاما قياسية في الفحص، الأمر الذي تسبب في دخول التجربة لموسوعة جينيس».

الاتحادات الطلابية ومنظمات العمل التطوعي

وتابعت حسن: «اعتمدت في آلية عملي خلال تجارب الفحص، على الاتحادات الطلابية ومنظمات العمل التطوعي في الفحص والتحليل للمرضى، وذلك وايمانا من جميع المشاركين بأن الصيدلي هو داعم طبي ونفسي للمريض».

وتطرقت حسن للحديث عن مفهوم قطاع دعم المرضى، قائلة: «وجدت في كندا أن هناك فريق دعم طبي داخل كل شركة طبية، يستهدف دعم المرضى نفسيا وتقديم يد العون لهم، خلال رحلة العلاج، وسرعان ما انضممت لذلك الفريق، ودرست هذا المجال، وأعمل خلال الفترة الحالية على نشره بالشرق الأوسط».