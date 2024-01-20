يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر، استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، ويبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، أما سعر البيع 8.42 جنيه، وذلك في البنك المركزي المصري، وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك بمصر.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.42 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 8.21 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية يبلغ 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم السبت في بنك القاهرة سجل 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.