«الصحة» تحذر المواطنين من إهمال مرض الكبد.. يؤدي إلى الوفاة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية للمواطنين، بشأن إهمال مريض التهاب الكبد بي لحالته الصحية، وقالت في تقرير رسمي، إن خطر الوفاة يزداد في حال إهمال مريض التهاب الكبد B لحالته الصحية، بسبب حدوث تليف وسرطان للكبد.

مبادرة مجانية الكشف والعلاج بها مجانا

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين ضرورة الحرص على الكشف والمتابعة، من خلال مبادرة رئاسية مجانية للكشف المبكر، وعلاج مرضى سرطان الكبد والتهاب الكبد بي».

وأكدت وزارة الصحة والسكان، الكشف والعلاج خلال المبادرة يكون مجانيا، ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية خلال الفحص أو العلاج، وفي حال الحاجة إلى التدخل الجراحي أو الدوائي، يتم التوجه إلى أقرب مستشفى.

خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الكبد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر عن أمراض الكبد، تبدأ بالذهاب إلى أقرب وحدة صحية للكشف، وإجراء مجموعة من الفحوصات كتحليل دلالات الأورام، وفحص إكلينيكي وسونار، وفي حال ثبوت أي مرض أو التهاب، يتم التوجه إلى أقرب مستشفى وعمل اللازم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلة والرد على المواطنين من المصادر الرسمية، كما طمأنت المواطنين بشأن توافر كافة الأدوية والعلاجات الخاصة بعلاج التها بالكبد على مستوى المحافظات داخل المستشفيات.