«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة غدا وانخفاضها الاثنين 6 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء في فترات الليل وفي الصباح الباكر ستكون من باردة لشديدة البرودة، خصوصا المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير مثل محافظات الصعيد، وبعض الأماكن بوسط سيناء والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة نشعر بالبرودة أكثر من المحافظات الداخلية، موضحة أن اليوم تكونت الشبورة الداخلية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

انخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الشبورة اليوم أدت لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية خلال الغد خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

ارتفاعات قيم درجات الحرارة مستمرة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاعات قيم درجات الحرارة مستمرة حتى غد، ولكن مع يوم الاثنين، تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض، لأن الكتل الهوائية ستختلف تماما بمصادرها، وستكون كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا وسيكون هناك امتدادا بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا وبشكل تدريجي، يحدث انخفاضا بقيم درجات الحرارة، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة، يوم الأحد ويوم الاثنين إلى 5 أو6 درجات مئوية.

نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت غانم، أن درجات الحرارة تسجل 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، هذا بجانب نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية.