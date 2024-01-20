قائمة بأكثر الدول امتلاكا للذهب.. ترتيب مصر مفاجأة

كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع كبير في مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال العام 2023، نتيجة الأحدث الجيوسياسية التي يمر بها العالم حاليا، حيث تربعت الولايات المتحدة الامريكية على عرش الدول الأكثر امتلاكا للذهب بنحو 8133.5 طن.

الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا باحتياطي 8133.5 طن

وتابع التقرير بأن الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث احتياطي الذهب، بنحو 8133.5 طن، فيما احتلت ألمانيا المركز الثاني، باحتياطي بلغ حوالي 3352.6 طن، وجاءت إيطاليا في المركز الثالث، بنحو 2451.8 طن.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن فرنسا احتلت المرتبة الرابعة على المستوى العالمي باحتياطي بلغ حوالي 2436.8 طن، فيما كان المركز الخامس من نصيب روسيا، باحتياطي 2332.7 طن.

الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب

وعلى المستوي العربي، كشف مجلس الذهب العالمي، تربع السعودية على قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطي الذهب، بنحو323.1 طن، فيما جاءت لبنان في المركز الثاني عربيا باحتياطي بلغ حوالي 286.8 طن، فيما أظهر التقرير امتلاك الجزائر حوالي 173.6 طن، لتحتل المركز الثالث عربيًا.

مصر في المركز الخامس عربيا

وتابع التقرير بأن دولة العراق تأتي في المركز الرابع عربيا، بلغ قيمة احتياطي العراق من الذهب حوالي 132.7 طن، فيما احتلت مصر المركز الخامس عربيا باحتياطي بلغ 126 طنا.