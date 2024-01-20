عاجل.. ورطة كبيرة لمنتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي

تلقى منتخب مصر الأولى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل 48 ساعة من صدامه مع كاب فيردي «الرأس الأخضر»، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، التي يتطلع من خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول بهذه النسخة بعد التعادل في اللقاءين الماضيين أمام موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة هي 2-2.

فيفا يزيد أوجاع منتخب مصر بصدمة جديدة قبل 48 ساعة من مواجهة كاب فيردي

وتكمن صدمة منتخب مصر الجديدة، التي تلقاها الفراعنة من «فيفا» قبل يومين على لقاء كاب فيردي بكأس أمم أفريقيا، في فقدان الفراعنة 4.78 نقطة من تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي بشكل دوري وشهري، وأصبح رصيد منتخب مصر حاليا 1505.14 نقطة في تصنيف المنتخبات على مستوى العالم.

منتخب مصر يفقد 4.78 نقطة في تصنيف «فيفا» للمنتخبات بسبب غانا

ويرجع السبب وراء فقدان المنتخب الوطني لهذا العدد من النقاط في تصنيف فيفا، نظرا لتعادله الأخير مع غانا، والتي يتفوق عليها المنتخب الوطني في النتائج والترتيب خلال السنوات الأخيرة، علما بأن الانتصار على «البلاك ستارز» كان سيمنح الفراعنة 12.72 نقطة، والهزيمة كانت ستُفقد منتخب مصر 22.28 نقطة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي، في تمام العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الانتصار لضمان التأهل لدور الـ16، علما بأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، سيغيب عن هذا اللقاء رسميا لإصابته في العضلة الخلفية.