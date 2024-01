سيلينا جوميز عن تقديم السيرة الذاتية لـ ليندا رونستادت: حلم أصبح حقيقة

عبرت الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميزعن سعادتها لتجسيد شخصية الموسيقية ليندا رونستادت في فيلم السيرة الذاتية عن حياتها، وذلك عبر تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «ليس لدي كلمات لوصف مشاعري تجاه هذا المشروع.. سنوات من الأمل في أن يصبح هذا الحلم حقيقة بالنسبة لي».

ووجهت سلينا جوميز كلمة للمغنية الأمريكية في تدوينتها، «أحب قلبك وروحك وشغفك للحياة والموسيقى»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

تفاصيل فيلم السيرة الذاتية لـ ليندا رونستادت

من المقرر أن يتم إنتاج الفيلم بواسطة بويلان وجيمس كيتش، اللذين أنتجا فيلم السيرة الذاتية عن الوسيقي جوني كاش بعنوان «Walk the Line» والفيلم الوثائقي لعام 2019 عن ليندا رونستادت بعنوان «The Sound of My Voice»، وحتى الآن لم يتم الكشف بعد عن عنوان الفيلم الجديد وأبطاله، بينما يتولى ديفيد أو راسل إخراج الفيلم.

وكانت كشفت الشركة المنتجة، في بيان لها، أن العمل على الفيلم بدأ بالفعل: «فيلم السيرة الذاتية عن ليندا رونستادت الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة أصبح الآن قيد العمل.. لقد أمضت سلينا بضع الساعات في منزل ليندا لمناقشة المشروع والتعرف على بعضهما البعض».

وفي تلك الأثناء نشرت «جوميز» صورة عبر حسابها على «إنستجرام» في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر فيها غلاف مذكرات ليندا رونستادت الصادر عام 2013 بعنوان «Simple Dreams».