مهندس بـ«القومية للأنفاق»: تدربنا على التحول الرقمي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

قال المهندس إسلام حافظ مهندس بالهيئة القومية للأنفاق، إن المهندسين بالهيئة القومية للأنفاق والهيئات التابعة لوزارة النقل حصلوا على تدريب لمدة 6 أشهر للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن التدريب تضمن أكثر من برنامج منها «برنامج مكافحة الفساد وبرنامج التحول الرقمي، ودورة إعداد القادة».

دورة إعداد القادة التي مكنت المهندسين من إدارة المشروعات بكفاءة عالية

وأضاف «حافظ» في حوار مع الإعلامي خلود زهران عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن وزارة النقل تمتلك المشروعات، لذلك يقوم المهندسون بإدارة هذه المشروعات، لافتا إلى الإفادة الكبرى من التدريب خاصة دورة إعداد القادة التي مكنت المهندسين من إدارة المشروعات بكفاءة عالية.

شعور بالراحة النفسية

وتابع المهندس بهيئة القومية للأنفاق، أن الانتقال من ضيق العاصمة إلى اتساع العاصمة الإدارية الجديدة انعكس على الموظفين بصورة إيجابية مع تزايد شعورهم بالراحة النفسية.