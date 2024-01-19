أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تستمر لمدة شهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد افتتاح معارض أهلًا رمضان 2024 بالمحافظات، التي تنطلق في منتصف فبراير المقبل، ومن المقرر أنّ تستمر لمدة 30 يومًا، حتى منتصف مارس 2024، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وتطرح معارض أهلًا رمضان بالمحافظات، أهم السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، أبرزها اللحوم، الدواجن، ياميش رمضان، الجبن ومشتقات الألبان، الأرز، المكرونة، العسل، البيض، المخللات واللحوم المجمدة والزيوت بأنواعها وكافة احتياجات المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات

وأفادت الوزارة أنّ معارض أهلا رمضان بالمحافظات، ستكون بالتنسيق بين المحافظات ووزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، وعبارة عن معرض رئيسي بكل محافظة، على أن تُقام 3 معارض فرعية بنفس المحافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، فيما تم التنسيق لاقامة معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات.

وأضافت الوزارة، خاصية جديدة هذا العام، وهي كوبونات تُصرف من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي جنبًا إلى جنب مع معارض أهلا رمضان بالمحافظات.

معارض أهلا رمضان 2024 في سوهاج

10معارض لمدرية التموين والتجارة الداخلية، والهايبرات والسلاسل التجارية المشاركة، و27 سيارة متنقلة.

معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة

الحي السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر.

ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

المعصرة أمام محطة مترو المعصرة.

دار السلام بشارع الفيوم.

معارض أهلا رمضان 2024 في الدقهلية

تضم المحافظة 77 مكانًا، يُقام بها معارض أهلا رمضان، منها معارض وشوادر وهايبرات وسلاسل تجارية موزعة على المحافظة.

معارض أهلا رمضان 2024 في القليوبية

مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة.