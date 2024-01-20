أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا للصيانة.. 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قريتي «الفنت" و«أبسوج» بمركز الفشن، غدًا الأحد، وذلك لأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق «مصر - أسوان» الزراعي، المعروف بـ«طريق السلخانة».

مواعيد قطع المياه

وأشارت الشركة في بيان اليوم السبت، إلى أنه تقرر قطع المياه غدًا الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى الـ6 مساء غدًا الأحد، ولمدة 8 ساعات.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتوجهت شركة المياه باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة.

توفير سيارات مياه نقية

وأكدت الشركة على توفير سيارات مياه للشرب عند الحاجة إليها، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي للشكاوى والاستفسارات.