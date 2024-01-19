قطع المياه عن 22 منطقة بالقاهرة والجيزة خلال 48 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وضعف المياه عن 22 منطقة واقعة بنطاق الشركات التابعة لها بمحافظتي القاهرة والجيزة، بسبب أعمال الصيانة، وربط خطوط المياه الجديدة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن ضعف المياه سيكون في 6 مناطق «نصر الدين، ومبنى محافظة الجيزة، والمساحة، وناصر الثورة، ومدكور، وأبو حازم، وشارع ابن بطوطة»، لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، حتى الخامسة صباح غد السبت.

وأشارت الشركة إلى أن سبب ضعف المياه، مد مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم، على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق ، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـالخط الساخن 125.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة «الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية»، وبعض مناطق مدينة نصر «الرقابة الإدارية – ارض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة»، وبعض مناطق الحي العاشر «المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل»، اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم غد السبت، حتى 12 ليلا، لمدة 14 ساعة.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم، بشارع عبد الحميد بدوي، أمام الكلية الحربية، مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.