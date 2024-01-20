قطع المياه في 4 محافظات للصيانة اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وضعف المياه في عدد من الشركات التابعة بمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية ودمياط لأعمال الصيانة.

أماكن قطع المياه بالقاهرة

ومن المقرر قطع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة «الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية»، وبعض مناطق مدينة نصر «الرقابة الإدارية – ارض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة»، وبعض مناطق الحي العاشر «المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل»، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم السبت حتى 12 ليلا، لمدة 14 ساعة.

تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم

ويرجع سبب الانقطاع لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي، أمام الكلية الحربية مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال

مدة ضعف المياه عن مدينة طوخ

كما أعلن قطاع طوخ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه وانقطاعها اليوم عن مركز ومدينة طوخ لمدة 5 ساعات، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال التكريك لمأخذ محطة مياه العبادلة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه عن مناطق السرو وعزبة النشوقاني وعزبة بكري والسلام يوم غدا الأحد، ولمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر بسبب تركيب أجهزة القياس، مشيرة إلى أنه في حال الاستفسار والشكاوى يرجى التواصل مع الخط الساخن علي رقم 125 وواتساب على رقم 01013019333.

سبب انقطاع المياه بالدقهلية

فيما أعلن قطاع ميت غمر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب بعد غد الاثنين المقبل لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 مساء، بهدف الصيانة الدورية والتطهير وغسيل شبكات المياه في نطاق مدينة ميت غمر.

تدابير الاحتياجات بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية بأخذ التدابير اللازمة وعمل احتياطاتهم خلال فترة انقطاع مياه الشرب لحين عودتها بعد الانتهاء من الصيانة الدورية لشبكات المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.