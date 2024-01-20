إقبال على معرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج بمدينة نصر (صور)

شهدت فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة والغزول بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 500 عارض من دول مختلفة إقبالا كبيرا من الجمهور خاصة من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات للتعرف على ما هو جديد في هذه الصناعة ومدى التطور التكنولوجي في صناعة الملابس والمفروشات.

على مدار أيام المعرض شهدت الندوات والفعاليات التي تقام على هامش المعرض إقبالا متميزا من جمهور المعرض المتخصصين في صناعة الملابس والمفروشات والغزل والنسيج و أهم ما يميز هذه الندوات إقبال الشباب من الجنسين على المشاركة في ندوات المعرض المتخصصة والتعرف على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.

شراء هذه الماكينات لتطوير صناعتهم

ومن جهته قال وائل عمر رئيس الشركة المنظمة لمعرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أن الإقبال الكبير على زيارة المعرض يعكس اهتمام المصنعين المصريين على مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في صناعة الملابس من خلال الماكينات والمعدات المعروضة بالمعرض ورغبة المصنعين في شراء هذه الماكينات لتطوير صناعتهم و ليتمكنوا من خوض المنافسة الشرسة محليا وعالميا في صناعة الملابس الجاهزة و لتكون منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الاسواق العالمية تحت شعار «صنع في مصر».

الجدير بالذكر أن المعرض هذا العام في دورته رقم 16 تستمر فعالياته حتى غد الأحد وخلاله المعرض يتم تنظيم 4 ندوات متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز (الدينم) ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يأخذ بها خبرات من عدة دول من تركيا وإيطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التي تسهم في تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويعرض المعرض اكثر من 500 عارض من 16 دولة بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

الحفاظ على نمو الصادرات

وأضاف أن استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس بمصر يهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% لتحقيق زيادة في حجم الصادرات وصولا الى 10 مليار دولار .

نوه إلى أنه من المتوقع زيارة المعرض ما لا يقل عن عشرون الف زائر على مدار الأربعة أيام وتم تأكيد على حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التكنولوجيا.

الدول المشاركة

وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحة ويوجد جناح وطني من دولة تركيا يشارك فية 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات، و أوضح أن معرض إيجي ستيتش أند تكس من أكبر المعارض المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط ونحن لدينا خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا، حيث تم تنظيم المعرض في المملكة العربية السعودية ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة .