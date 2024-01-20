وظائف مندوبين في مختلف المحافظات.. رواتب تصل لـ 7 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل توفر وظائف خالية لخريجي الجامعات والمؤهل المتوسط في مختلف المحافظات، ومن ضمن تلك الوظائف إلحاحا إلى مندوبين للعمل في مختلف الأماكن، وحددت الوزارة نسبة 5% للعمالة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وظائف مندوبين بالمحافظات برواتب مجزية

وأشارت وزارة العمل أنه جرى توفير أكثر من فرصة للعمل كمندوب في مختلف المحافظات برواتب مجزية تصل لـ7 آلاف جنيه، وشروط مٌحددة وجاءت كالآتي:

- محافظة الشرقية:

مطلوب 5 مندوبين تسويق مؤهل متوسط من 25 حتى 30 سنة، ويتراوح الراتب بين 3500 حتى 5000 جنيه.

- محافظة القاهرة:

- 300 مندوب بيع وتجزئة.

- 15 مندوب تحصيل.

- 10مندوب تفعيل.

- 20 مندوب بيع عملة.

- المؤهل متوسط أو عالٍ.

- السن 21 حتى 40 عام.

-يتراوح المرتب بين 4000 جنيه حتى 5000 جنيه.

وظائف خالية في القليوبية

- 10 مناديب توصيل.

- أن يتراوح من 18 سنة حتى 21 سنة.

- الراتب من 3500 حتى 7000 جنيه.

وظائف خالية في محافظة الغربية

- 2 مندوب بيع

- أن يكون الفرد حاصل على مؤهل عالٍ أو مؤهل متوسط

السن من 18 سنة حتى 30 سنة.