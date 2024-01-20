رابط التقديم لجميع وظائف الحكومة 2024

أعلنت الحكومة عن حاجتها للتعيين في عدد من الوظائف بالوزارات التابعة لها محددة طريقة الاطلاع على شروط وطريقة التقديم لجميع الوظائف من خلال الرابط التالي «https://jobs.caoa.gov.eg/».

وظائف بمجلس الوزراء

أعلن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عن حاجته للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية «مهندس مساحة - مهندس مدني - مهندس شبكات - مهندس عمارة» بالمستوى الوظيفي الثالث ج لافتا إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط «https://jobs.caoa.gov.eg/»

تعيينات جهاز تنظيم النقل البري

كشفت جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن حاجته للتعيين فى وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة لها لافتا إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط «https://jobs.caoa.gov.eg/»

وظائف وزارة النقل

طلبت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية « مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس إتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك » وعدد آخر في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج لافتة إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع علي الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي «https://jobs.caoa.gov.eg/ »

تعيينات مصلحة الخبراء

أعلنت مصلحة الخبراء بوزارة العدل طلب تعيين موظفين في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصصات «مدني أو عمارة/ هندسة بحرية/ ميكانيكا/ كهرباء/ حاسبات ومعلومات» لافتة إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع علي الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي «https://jobs.caoa.gov.eg/ »

مسابقة وزارة العدل

أعلنت مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل عن حاجتها لتعيين موظفين في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس ب ويمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط «https://jobs.caoa.gov.eg/»

تعيينات وزارة النقل

الهيئة القومية للبريد تعلن عن حاجتها لتعيين موظفين في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية «كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات»، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة، وعدد آخر بوظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، وعدد في وظيفة محام، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط «https://jobs.caoa.gov.eg/ »

وظائف وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11 ألف و114 في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية ويمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم من خلال الرابط «https://jobs.caoa.gov.eg/».