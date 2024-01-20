الحكومة تعلن عن وظائف لذوي الإعاقة: أعرف تفاصيل التقديم والشروط

كشف حسام الدين أمين المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن الحكومة أعلنت عن 622 وظيفة شاغرة لذوي الإعاقة عبر 7 مسابقات توظيف، من بين 12455 وظيفة شاغرة، إذ جرى تخصيص نسبة 5% من هذه الوظائف لذوي الإعاقة فقط، بإجمالي 622 فرصة عمل في الجهاز الحكومي.

وظائف حكومية لذوي الإعاقة

وقال «أمين» لـ«الوطن»، إن الحكومة المصرية تعمل على دعم وتمكين ذوي الهمم بمختلف إعاقاتهم في شتى المجالات، ومن أبرز هذه الجهود هي حرص الحكومة المصرية على توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا، وأوضح أن جهود الدولة في إطار تمكين ذوي الإعاقة أصبحت بارزة بشكل كبير وملموسة على أرض الواقع، إذ جرى طرح 622 فرصة عمل لذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي من خلال المسابقات الوظيفية.

وقال المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة : «طرحت الحكومة 7 مسابقات توظيفية تضم 12455 وظيفة شاغرة، وقد بدء التقديم في 4 مسابقات منها تضم 12338 وظيفة شاغرة، في حين يبدأ التقديم في 3 مسابقات في أول فبراير المقبل، وتوفر فرص عمل في 117 وظيفة أخرى، ومن هذه المسابقات، جرى تخصيص 5% من الوظائف الحكومية المتاحة بها لذوي الإعاقة، والتي تعادل 622 فرصة عمل حكومية لهم».

وظائف في البريد والطب الشرعي لذوي الإعاقة

وعن الوظائف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي، أوضح المستشار الإعلامي للمجلس، أنها تنوعت بين وظائف في وزارة التربية والتعليم ومصلحة الطب الشرعي وغيرها، ويأتي توزيع هذه الوظائف كالتالي:

- 555 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث.

- 25 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

- 12 وظيفة في مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

- 4 وظائف في مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.