بسبب وقف صرف الأدوية.. إحالة مدير صيدلية مستشفى حلوان العام للتحقيق

أجرى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان جولة ميدانية مفاجأة، صباح اليوم السبت، في مستشفى حلوان العام بمدينة حلوان، في محافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جرى تفقد أقسام مستشفى حلوان، وتسجيل ملاحظات بناءً على الواقع الفعلي للعمل بالمستشفى، واتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية).

الحرص على الوقوف بين صفوف المواطنين المتواجدين

أوضح «عبدالغفار» أن مسؤولي الوزارة حرصوا على الوقوف بين صفوف المواطنين المتواجدين بالمستشفى، والاستماع إليهم، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واشتكى عدد من المرضى من عدم توافر بعض الأدوية في الصيدلية، واطلع مسؤولو الوزارة على «الروشتات الدوائية»، ومقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية .

وتابع «عبد الغفار» بأنه جرى التوجيه في هذا الصدد بتحويل مدير صيدلية المستشفى والعاملين بها للتحقيق الفوري، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بعد التأكد من قيامهم بإبلاغ المرضى بعدم توافر الدواء، على الرغم من توافره بصيدلية المستشفى، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين.

وقال «عبدالغفار» إنه جرى التوجيه بالتحقيق العاجل في نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، بناءً على ما لمسه الوزير في مختلف العيادات الطبية بالمستشفى، كما تفقد الوزير عيادة تنظيم الأسرة للوقوف على وسائل الصحة الإنجابية المتاحة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم الاتصال برئيس قطاع تنظيم الأسرة للوقوف على أسباب عدم توافر أحد أنواع الوسائل بناءً على احتياج عدد من السيدات المترددات على القسم، حيث أكد الوزير للسيدات أن جميع الوسائل متوفرة ولكن بعض الأنواع المستوردة قد يتأخر وصولها ويمكنهن الحصول على الوسيلة المتاحة المناسبة، واعدًا إياهن بأن كافة الوسائل بجميع أنواعها ستتوافر من صباح الغد في المستشفى ويمكنهن الحصول عليها.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التوجيه بسرعة تجديد وتشغيل جهاز أشعة الرنين بالمستشفى، لتكامل الخدمة المقدمة للمرضى، كما وجه الوزير بالتوسع في العيادات الخارجية باستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات، خاصة قسم الأطفال.

وأكد «عبدالغفار» أنه تم اجراء اتصال بوكيل وزارة الصحة في محافظة القاهرة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، موجهين في هذا الشأن بعقد اجتماع عاجل لبحث ما يعانيه مستشفى حلوان العام، رغم حرص الوزارة على توفير كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم التوجه مدير المستشفى بمتابعة كافة الملاحظات التي رُصدت خلال الزيارة، وكتابة تقرير مفصل بشأنها، كما شدد على تخصيص مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المرضى، نظرًا للتردد العالي عليه.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تفقد قطعة الأرض المجاورة للمستشفى، والذي تم تخصيصه لإنشاء مستشفى حلوان العام الجديد، مؤكدًا سرعة البدء في إنشاء المستشفى والذي سيخدم عدد كبير من أهالي مدينة حلوان.