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«رياضة جنوب سيناء» تحتفل بمرور عام على المشروع القومي للموهبة الحركية

كتب:

داليا منير
05:11 م | الإثنين 08 يناير 2024
الشباب والرياضة بجنوب سيناء

الشباب والرياضة بجنوب سيناء

احتفلت محافظة جنوب سيناء، بمرور عام على بداية المشروع القومي للموهبة الحركية، داخل استاد الطور الرياضي بحضور مبروك الغامريني رئيس مدينة طور سيناء، وأحمد مسعد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وجرى تكريم اللاعبين والمدربين والهيكل الإداري للمشروع، بحسب ما صرح به محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء. 

فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنّ المشروع القومي للموهبة الحركية، يهدف إلى إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة لتدعيم المنتخبات القومية، للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، مؤكدًا أنّ المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء في علوم الرياضة المختلفة.

وأكد أنّ وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الموهبة الحركية، كنواة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عن طريق توفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب، بهدف إعداد أبطال قادرين على المنافسة والإنجازات الرياضية، في ظل التطور الرياضي والدعم الكامل من الدولة المصرية.

توجيه الأطفال للنشاط الرياضي

ومن جهته، قال أحمد مسعد، إنّ المشروع يعمل على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، للبرامج والأنشطة الخاصة بالمشروع بشكل علمي متقن، بما يتوافق مع المرحلة السنية للطفل، ويجري توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة، في ضوء قدراتهم البدنية ومهاراتهم الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

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