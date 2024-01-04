إجراء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية في الجيزة (صور)

شهد الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اختبارات وتوقيع الكشف الطبي لاختيار دفعة جديدة من المشروع القومي للموهبة الحركية مواليد 2015/ 2016 بنين وبنات بالصالة المغطاة بمركز التنمية الشبابية بالصفا لعدد 67 طفلًا.

حضور اللجنة الفنية والإدارية من الوزارة

جاء ذلك بحضور اللجنة الفنية والإدارية من الوزارة برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومي للموهبة الحركية بالوزارة وإيهاب فاوي وكيل المديرية للرياضة ،محمد سعد مدير إدارة التنمية الرياضية.

بدأت الاختبارات بإجراء الكشف الطبي ورسم القلب والتحاليل الطبية للأطفآل المتقدمين ثم اجراء الاختبارات البدنية .

وأكد الوكيل ضرورة الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشياً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم لمنصات التتويج الأولمبية.

وتتركز رؤية «المشروع القومي للموهبة الحركية» في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

تأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوجيهات من الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة ومدير المديرية، والدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالوزارة، وإيهاب فاوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد سعد حافظ مدير برامج التنمية الرياضية ومدير المشروع، ود. سحر عبد العزيز، وداليا عبد القادر، ود. نجوى ابراهيم، ومحسن عبد النبي من إدارة برامج التنمية الرياضية.