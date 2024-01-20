عاجل.. زيادة معاشات 2024 تصل لـ 1512 جنيها.. أعرف هتقبض كام

بشرى سارة تنتظر أكثر من 11 مليون مواطن من المستفيدين بالمعاشات وهي زيادة المعاشات 2024، بنسبة تتراوح ما بين 195 جنيه و1512 جنيها، وذلك بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش ليكون الأدنى 1495 جنيها والأقصى 11592 جنيها، وقد أصبح الحديث عن الزيادة هو محل اهتمام وحديث المواطن المصري بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واقتراب شهر رمضان الكريم.

اتحاد العمال وزيادة المعاشات

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن تعلن زيادة المعاشات 2024 الرسمية بنسبة 15% بحكم القانون في الاول من يوليو المقبل، إلا أنه توقع أن تصرف قبل بدء شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن سلسلة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة المصرية تجاه المواطنين وخاصة فئة أصحاب المعاشات، وتدعمها القيادة السياسية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على أسعار بعض السلع والخدمات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن تعلن زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان المقبل دعما للأسرة المصرية، والذي يتزامن مع معاشات شهر مارس، مشيرة إلى أن القيادة السياسية داعمة الدعم لأصحاب المعاشات والفئات الهشة، ومن المؤكد أنها لن تغفل حلول شهر رمضان وحاجة الأسر وأصحاب المعاشات إلى دعم مالي، موضحة أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزارة المالية بزيادة المعاشات والاجور خلال السنة الجارية، موضحة أن إجراءات اقرار الزيادة يكون عن طريق اعتمادها من مجلس الوزراء وارسالها للبرلمان لاقرارها من اجل تطبيقها، اذا كانت بشكل استثنائي، أو تضمينها في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/2025.

نسبة زيادة المعاشات 2024

وأشار إيهاب الزياتي، المحامي المتخصص في قضايا العمال، في تصريح لـ الوطن إلى أن أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أنه ستتراوح الزيادة المرتقبة في المعاشات من 195 جنيها إلى 1512 جنيها حسب كل مبلغ يتقاضاه صاحب المعاش في حالة زيادة المعاشات بنسبة 15% كالتالي بحسب نص القانون.

وبحسب "الزياتي"، ستكون زيادة الحد الأدنى للمعاش للذين يتقاضون 1300 جنيها ستكون زيادة معاشهم 195 جنيها، فيما سيكون مبلغ زيادة من يتقاضون مبلغ 1500 جنيها ستصبح 225 جنيها، بينما ستصل زيادة من يتقاضى 1600 جنيها بنحو 240 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيحصل على زيادة 300 جنيها، فيما يحصل من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه ستصبح زيادته 345 جنيها.

وأضاف الزياتي، أن من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيحصل على زيادة 390 جنيها، ومن يتقاضى 2900 جنيه ستكون الزيادة له بنحو 435 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه ستكون الزيادة لهم بمقدار 480 جنيها، فيما ستكون زيادة من يتقاضى 3500 جنيه بنحو 525 جنيها، ومن يتقاضى 3800 جنيه ستكون زيادة المعاش لديه 570 جنيها، بينما سيحصل من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه على زيادة 615 جنيها.

وتابع المحامي المتخصص في قضايا العمال، أن من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه ستصبح زيادة معاشة في 2024 بنحو 660 جنيها، أما من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيحصل على زيادة 705 جنيها، وأخيرا رفع الحد الأقصى للمعاشات طبقا للقانون من 10080 جنيها ليصبح 11592 جنيها بزيادة قدرها 1512 جنيها.