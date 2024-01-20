عاجل.. القبض على حمو بيكا في مشاجرة بمقهى شهير بأكتوبر

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بكافية شهير، ما تسبب في تلفيات بسبب الفقرة الفنية لحمو بيكا، وألقي القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة بكافيه شهير بأكتوبر، على الفور انتقل العقيد أحمد أبوبكر مفتش المباحث، والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة لهما، إلى مكان الواقعة.

تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الأول «شهدي سعيد 22 عاما، مالك الكافيه، وإسلام علاء 31 عاما مدير الكافيه، وإسلام أشرف 25 عاما، عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة»، والطرف الثاني «محمد محمود وشهرته (حمو بيكا) 34 عاما، مؤدي مهرجانات، ومحمد حلمي 25 عاما، مدير أعماله، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومحمد نادر 29 عاما، مصمم جرافيك مصاب بجرح قطعي بالذقن، وأسامة شريف 29 عاما، فني صوت، مصاب بجرح قطعي بالذقن».

تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الخامس والأول بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالطرف الثاني، تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على إثرها الرابع بمعاتبة الأول، فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما، بالضرب بالأيدي، ونتج عنها إصابتهم، وحدوث تلفيات بالكافية عبارة عن كسر لوحي زجاج.

ألقي القبض على طرفي المشاجرة، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابة والتلفيات فيما عدا الرابع، واتهم الطرف الثاني الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم.