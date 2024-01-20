«تضامن السويس»: تنفيذ 15 حملة ضمن مبادرة «هنوصلك» لذوي الهمم

شهدت محافظة السويس، تنفيذ 15 حملة ضمن مبادرة «هنوصلك»، لاستخراج بطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة والقدرات الخاصة، برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف أميمة رفعت، وكيل الوزارة بالسويس، بالتزامن مع عقد لجان التظلمات من القومسيون الطبي.

15 حملة لمبادرة هنوصلك

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه جرى تنفيذ 15 حملة ضمن مبادرة «هنوصلك» في المحافظة، التي تهدف إلى الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة والتسجيل في التظلمات، بالوصول إلى الحالات داخل منازلها بالتنسيق بين المديرية، والوزارة لتنظيم الحملات، موضحة أنّ الحملات شملت مكاتب التأهيل بمنطقة عرب المعمل، التابعة لحي فيصل، حي الجناين ومكتب المثلث التابع للأربعين.

عقد لجان للتظلمات من نتيجة القومسيون

وتابعت أنّ مبادرة «هنوصلك» تهدف إلى الوصول لذوي الهمم في مناطق سكنهم للتسجيل في المنظومة الخاصة بالمبادرة، لاستخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، موضحة أنها تتيح لهم الحصول على جميع الحقوق المكفولة في إطار القانون، مشيرة إلى عقد أكثر من لجنة للنظر في التظلمات التي رُفضت من قبل القومسيون الطبي في وقت سابق.