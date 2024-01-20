ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي.. عندما نصحه رجل مسيحي ببناء مسجد

سرد الشيخ محمد صديق المنشاوي في تسجيل نادر له عام 1967، سبب فسخ تعاقده مع هيئة البريد المصري، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين، وذلك عقب بناء القارئ لمنزل بسيط.

تأتي تلك القصة في ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي 20 يناير 1920.

التحويل من جراج إلى مسجد

وحول سبب فسخ التعاقد، فقال الشيخ حينها إنه بنى بيتا متواضعا، وكان يريد تخصيص الجزء السفلي منه كـ«جراج»، إلا أن المهندس الذي قام بتخطيط المنزل، نصحه بأنه لن يكون حلا سليما: «قالي الجراج هيعمل دوشة، فأجرته لحاجة تانية وتعاقدت مع هيئة البريد وبنك بورسعيد، وكل منهما خد نصف المكان، وبدأت بالفعل في تشطيب المكان، وأنا بخلصه قولت بيني وبين نفسي، هو الإنسان مفيش غير الدنيا بس، طيب ليه ماخدش ثواب، وأتذكر الآخرة».

فسخ التعاقد مع هيئة البريد

شغلت الفكرة بال وخاطر «المنشاوي»: «الشاهد إنه الشهر اللي بعده كان المفروض هيئة البريد هتستلم المكان ده، بس مجتش وبعدين الغريب إن في واحد من إخواتنا المسيحيين قالي يا فلان الهيئة ماجتش إيه رأيك لو تعمله مسجد»، وكان وقع الكلام على القارئ الراحل بمثابة الرسالة له: «الكلام أثار حاجة في نفسي، وروحت قابلت الراجل اللي متعاقد معايا من البريد وقولتله ساعدني على فك العقد ده من الهيئة، لأني عندي رغبة شديدة أعمله مسجد، وبالفعل تاني يوم اتصل بيا وقالي تمم مشروع المسجد، وتم بناء الجامع وأصبح يحمل اسم الشيخ الوالد صديق المنشاوي».