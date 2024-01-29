أسعار ديب فريزر ألاسكا 270 لترا 2024 في السوق.. إليك المواصفات والسعة

في كثير من الأحيان، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى شراء ديب فريزر جديد، حتى يتمكنوا من تخزين الطعام وحفظه في الفريزر بدرجة حرارة مناسبة تحميه من التلف، وتحرص شركات الأجهزة الكهربائية المنزلية على توفير كل الإمكانات التي يحتاج إليها المستهلك لتساعده على حفظ الطعام لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي يجعل الراغبن في شراء ديب فريزر جديد يهتمون بمعرفة أسعار ديب فريزر ألاسكا 270 لترا، وغيره من الأنواع الأخرى.

وتختلف أسعار الديب فريزر في مصر على حسب الحجم الخص به والإمكانيات التي تتوفر به، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار ديب فريزر ألاسكا 270 لترا، وأسعاره بأحجامه المختلفة، وفق مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار ديب فريزر ألاسكا 270 لترا

- ديب فريزر أفقي 270 لترا من ألاسكا - CH270 (فضي): يصل سعره إلى 18 ألف جنيها.

- ديب فريزر عرض زجاج 270 لترا - ألاسكا - IC270: يصل سعره إلى 12 ألفا و570 جنيها.

- ديب فريزر أفقي 265 لترا CH 270 من دابليو ألاسكا - أبيض: يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- ديب فريزر ديفروست 5 أدراج من دبليو ألاسكا Up270 أبيض، 242 لترا، يصل سعره إلى 12 ألفا و170 جنيها.

- ديب فريزر بي دي أفقي بسعة 270 لترا من آر بي آي، لون فضي: يصل سعره إلى 9 آلاف و450 جنيها.

- ديب فريزر أفقي 265 لترا CH 270 من دابليو ألاسكا -فضي: يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- ديب فريزر نوفروست رأسي 7 أدراج 160 لترا UP200NF من دابليو ألاسكا - فضي: يصل سعره إلى 15 ألفا و980 جنيهًا.

- ديب فريزر أفقي 547 لترا CH650 من دابليو ألاسكا - أبيض: يصل سعره إلى 21 ألفا و200 جنيه.

أسعار ديب فريزر ألاسكا 335 لترا

- ديب فريزر أفقي سعة 335 لترًا CH 400 من دبليو ألاسكا - أبيض: يصل سعره إلى 12 ألفا و800 جنيه.

- ديب فريزر رأسي 4 أدراج 184 لترا UP190 من دابليو ألاسكا - فضي: يصل سعره إلى 11 ألفا و130 جنيها.

- ديب فريزر أفقي من فريش موديل FDF-190: يصل سعره إلى 8200 جنيه.

- ديب فريزر أفقي 265 لترا CH 270 من دابليو ألاسكا - فضي: يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- ديب فريزر أفقي 400 لتر - ألاسكا - CH400 (فضي): يصل سعره إلى 13 ألفا و200 جنيه.

- درج عمودي عميق بخاصية إذابة الثلج للفريزر، عدد 5 أدراج، ألاسكا، UP180NF - ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 20 ألفا و300 جنيه.

- ديب فريزر أفقي 140 لترا - ألاسكا - CH140 (فضي): يصل سعره إلى 7920 جنيها.

- ديب فريزر رأسي 5 أدراج نو فروست - ألاسكا - UP180NF - فضي: يصل سعره إلى 15 ألفا و30 جنيها.

- فريزر عمودي 4 أدراج 184 لترا من ألاسكا UP190 ، استانلس: يصل سعره إلى 14 ألفا و960 جنيها.

- ديب فريزر أفقي 135 لترا CH140 من دابليو ألاسكا - أبيض: يصل سعره إلى 8020 جنيها.

- ديب فريزر أفقي 200 لتر - ألاسكا - CH200 (فضي): يصل سعره إلى 13 ألفا و300 جنيه.

- ديب فريزر رأسي 5 أدراج دي فروست - ألاسكا - UP270 - فضي: يصل سعره إلى 22 ألف جنيه.

- فريزر عمودي 4 أدراج 184 لترا من ألاسكا UP190، أبيض: يصل سعره إلى 10 آلاف و970 جنيها.

- فريزر عمودي 3 أدراج 135 لترا من ألاسكا UP140 ، أبيض: يصل سعره إلى 9300 جنيه.

- ديب فريزر أفقي 208 لتر CH200 من دابليو ألاسكا - أبيض: يصل سعره إلى 9750 جنيها.

- ديب فريزر رأسي 5 أدراج 242 لترا UP270 من دابليو ألاسكا - ستانلس ستيل: يصل سعره إلى 19 ألفا و500 جنيه.

- ديب فريزر رأسي 4 أدراج 184 لترا UP190 من دابليو ألاسكا - بني: يصل سعره إلى 11 ألفا و180 جنيها.