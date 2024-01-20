إقبال السياح على حلقة السمك بالغردقة.. «40 نوعا تزين السوق» (صور)

شهدت حلقة سوق السمك بالغردقة إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات اليوم السبت، لمشاهدة وشراء أغرب أنواع الأسماك منها أبو قرن والشعور الأصفر الذي يطلقون عليه «سمك عيار 24»، وذلك لشدة لمعانه باللون الأصفر وارتفاع سعره مثل الذهب.

إقبال السياح على سوق السمك الغردقة

وأشار أحد أشهر بائعي السمك في سوق الغردقة يدعى «حمو»، إلى توافد كبير من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على السوق للاستمتاع برؤية أغرب أنواع الأسماك البحر الأحمر والتي تتعدى 40 نوعا.

سمك عيار 24 في الغردقة

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر هو الشعور ويطلق عليه «سمك عيار 24»، وذلك لأنه يلمع باللون الأصفر مثل عيار 24، بالإضافة إلى ارتفاع سعره، حيث يعد من أغلى أنواع السمك لطعمه الرائع ويتم تجهيزه بأكثر من طريقة «مقلي ومشوي وشوربة وسنجاري وفرن وفيليه وطاجن».

برنامج السياح يشمل زيارة سوق السمك

ومن جانبه أشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد السياح الأجانب يوميا على سوق أسماك الغردقة لرؤية أسماك البحر الأحمر النادرة، وذلك من خلال رحلات اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة.