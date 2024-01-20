أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024.. «اعرف أرخص 15 عربية»

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024، من أجل شرائها والاستفادة منها خلال حياتهم اليومية، هرباً من ازدحام وسائل المواصلات العامة، وتحديداً السيارات المستعملة الأقل سعراً وتكلفة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024، حسب التحديثات الأخيرة لأسعار سوق السيارات المستعملة في مصر، وتأتي أبرز السيارات المستعملة الأقل سعراً كالتالي:

فيات بولونيز «1991»

يصل متوسط سعر سيارة فيات بولونيز «1991» إلى 36 ألف جنيه.

فيات 128 «1991»

يصل متوسط سيارة فيات 128 «1991» إلى 43 ألف جنيه.

سيات ابيزا «1992»

يصل متوسط سعر سيارة سيات ابيزا «1992» إلى 46 ألف جنيه.

لادا 2105 «1994»

يصل سعر سيارة لادا 2105 «1994» إلى 47 ألف جنيه.

سيتروين Ax 1995

يصل سعر متوسط سيارة سيتروين Ax 1995، حالياً إلى 47 ألف جنيه.

دايو ريسر «1994»

يصل متوسط سعر سيارة دايو ريسر «1994» حالياً إلى 57 ألف جنيه.

رينو اوبتيما «1997»

يصل متوسط سعر سيارة رينو اوبتيما «1997» خلال الفترة الحالية إلى 59 ألف جنيه.

فيات شاهين «1997»

يصل متوسط سعر سيارة فيات شاهين «1997» خلال الفترة الحالية إلى 62 ألف جنيه.

سكودا فيفوريت «1994»

يصل متوسط سعر سيارة سكودا فيفوريت «1994» حالياً إلى 66 ألف جنيه.

سوزوكى ماروتى «1999»

يصل متوسط سعر سيارة سوزوكى ماروتى «1999» حالياً إلى 67 ألف جنيه.

فيات اونو «1994»

يصل متوسط سعر سيارة فيات اونو «1994» حالياً إلى 68 ألف جنيه.

شانجي ايديا «2007»

يصل متوسط سعر سيارة شانجي ايديا «2007» حالياً إلى 71 ألف جنيه.

لادا 2107 «2008»

يصل متوسط سعر سيارة لادا 2107 «2008» حالياً إلى 73 ألف جنيه.

فيات أونو «1993»

يصل متوسط سعر سيارة فيات أونو «1993» حالياً إلى 74 ألف جنيه.

فيات شاهين «2000»

يصل متوسط سعر سيارة فيات شاهين «2000» حالياً إلى 75 ألف جنيه.