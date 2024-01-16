أرخص السيارات في مصر 2024 بعد إعلان أسعار يناير الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أرخص أسعار السيارات في مصر 2024، بعد الإعلان في بداية شهر يناير الجاري عن الأسعار الجديدة، والتي تختلف بحسب النوع والإمكانات الخاصة بالسيارة، وفقًا لما صرح به منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أرخص أسعار السيارات في مصر 2024

وأضاف زيتون أن أرخص أسعار السيارات في مصر 2024 تبدأ من 600 ألف جنيه للسيارة الـBYD، فيما يصل سعر النيسان صني داخل معارض السيارات إلى 612.400 جنيه أما السعر الرسمي للمتسوبيشي يصل إلى 670 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر سيارة شيري أريزو 5 في الأسواق 645 ألف جنيه.

سوق السيارات الكهربائية

وأوضح منتصر زيتون أن سوق السيارات الكهربائية يعتمد على الاستيراد الشخصي فقط وبالنسبة لعدد السيارات الكهربائية الموجودة داخل مصر لا يتجاوزالـ50 ألف سيارة كما أن الأسعار قد تتعدى المليون جنيه في ظل أن الدول الأوروبية تسعى إلى تخفيض قيمة السيارة الكهربائية.

وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إلى أنّ بعض المعارض المصرية قامت باستيراد عدداً من السيارات الكهربائية وبيعها في ظل أن السيارات الكهربائية تعتبر مستقبل السيارات الفترة المقبلة، وخاصة بحلول عام 2040.