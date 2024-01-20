غلق كلي لكوبري المشير في القاهرة لمدة يومين

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال إنشائية وتركيب بعض الكمرات الأمر الذي يستلزم استكمال الغلق الكلي لكوبرى المشير «المتجه لمنطقة المقابر»، لمدة يومين على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلا، اعتبارا من الساعة 12 صباحاً، وحتى الساعة 6 صباحا، يومى الأحد والاثنين 21 و22 يناير.

تحويلات مرورية

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى: القادم من محور المشير يسلك يميناً شارع الوفاء والأمل، والدوران والعودة من أسفل كوبري الوفاء والأمل، فيمينا مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.