سفير مصر بموسكو يستعرض جهود الاندماج والتعاون مع دول بريكس

يواصل السفراء المصريون المعتمدين لدى عدد من الدول حول العالم، جهودهم لتعزيز العلاقات بين مصر وهذه الدول، سواء كانت الاقتصادية أوالسياسية.

والتقى السفير نزيه النجاري، سفير مصر في العاصمة الروسية «موسكو»، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون ضبط التسلح والشؤون الأمريكية، وشيربا روسيا في «تجمع البريكس»، سيرجي ريابكوف، وبحث الجانبان، عددا من الموضوعات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما موضوعات الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.

واستعرض السفير النجاري، جهود مصر الوطنية للاندماج الفعال والنشط في مختلف أوجه التعاون بين دول تجمع بريكس، مقدما شكره للجانب الروسي على جهوده من أجل توفير المناخ اللازم للدول المنضمة حديثاً للاندماج في آليات العمل داخل البريكس.

وشهد اللقاء مناقشة أولويات رئاسة روسيا لـ«تجمع بريكس» خلال العام الجاري 2024، وأُطر ومسارات التعاون المختلفة في إطار المجموعة، استعداداً للاجتماع الأول للدول، والذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو نهاية الشهر الجاري.

تطلع مصري إلى مزيد من التعاون مع باكستان

وفي باكستان، التقي السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، سفير مصر العربية لدى «إسلام آباد»، بوزير الدفاع والإنتاج الدفاعي الباكستاني، الفريق أول أنوار على حيدر، بحضر ملحق الدفاع المصري في «إسلام آباد»، ونقل الدبلوماسي المصري، تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب والإنتاج الحربي.