«الإسكان» تستقبل وفدا من بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ممثلى بنك التنمية الجديد، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك، وذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسؤولي البنك إلى مصر، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمحاسب أكرم سعد، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشؤون المؤتمرات الدولية.

بشرة خير قيادات الإسكان تلتقى مثلى بنك التنمية بعد إنضمام مصر إليه

ورحب مسؤولو وزارة الإسكان بممثلى بنك التنمية الجديد في أول زيارة لهم إلى مصر، مؤكدين حرص الوزارة على فتح مجالات للتعاون المشترك مع البنك في مختلف مجالات عمل الوزارة وجهاتها المتعددة، والاستفادة من خبرات البنك، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك، لاسيما مع انضمام مصر لتجمع دول البريكس وهو ما يتيح آفاقا واعدة للتعاون والتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مجالات التعاون المقترحة بين وزارة الإسكان وبنك التنمية الجديد في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، مؤكدا أن قطاع المرافق يحتوى على فرص كبيرة للتعاون المشترك، وخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، في إطار الاستراتيجية التي أعدتها الدولة للتحلية حتى عام 2050، وكذا التعاون في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة للتحديات التي تواجه القطاع.

وقدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، المجالات المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وتحقيق أهداف الاستدامة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، وكذا العمل على توفير الوحدات السكنية، ضمن العمران الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

الإسكان: البنك يمول أكثر من 90 مشروعا في دول البريكس والبلدان النامية منذ إنشائه

وعبر مسؤولو بنك التنمية الجديد عن رغبتهم فى فتح آفاق للتعاون المشترك مع الدولة المصرية، وخاصة بعد انضمام مصر إلى البنك خلال العام الماضي، موضحين أن البنك يمول مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق منذ إنشائه على أكثر من 90 مشروعا، لدعم مجالات مثل النقل ومرافق المياه والصرف والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والإسكان.